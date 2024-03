Internacional x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil sub-17

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17.

Na ida, no Estádio da Fazendinha, as equipes empataram em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do SporTV

CAMPANHA



Corinthians - vitória contra Criciúma (2 a 1) e empate com Internacional (1 a 1)



Internacional - vitória contra Grêmio (2 a 0) e empate com Corinthians (1 a 1)

ESCALAÇÕES



Corinthians



Arthur Rampineli; Lucas Souza, Cauã Ribeiro, Yago Cândido e Miguel; Caraguá, Vitinho e Dieguinho; Kauã Henrique, Luiz Fernando e Gui Negão



Técnico: Raphael Laruccia

Internacional



Henrique; Tiago, Lazaro, Evertow e Esley; Luiz Otavio, Gabriel Vinicius e Guilherme Barbosa; Gabriel Carvalho, Richarlyson e Jackson



Técnico: Eder Moraes

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Roger Goulart, com Artur Avelino Birk Preissler e Otavio Legramanti como assistentes.