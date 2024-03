Gabriel Pires volta aos treinos e pode reforçar o Fluminense contra o Flamengo

O Fluminense iniciou a preparação para o duelo de volta da semifinal do Carioca, contra o Flamengo. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá um reforço à disposição, já que o volante Gabriel Pires voltou a treinar com o restante do elenco.

O jogador esteve fora dos últimos jogos por lesão. Gabriel Pires terá a semana para melhorar a parte física visando o clássico.

Apesar de já reunir condições de jogo, Gabriel Pires deve ficar como opção no banco de reservas no clássico. Os tricolores precisam de uma vitória elástica para chegar à final do Campeonato Carioca.

Preparação iniciada para a segunda partida da semifinal do Carioca! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/8lqY2UZeQj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2024

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasíia), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Estadual. O jogo de ida terminou em 2 a 0 para os rubro-negros.