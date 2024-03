Filho de Rodrigo Caetano, Diretor de Seleções da CBF, assina contrato com o Botafogo

Martin Caetano, filho do Diretor de Seleções da CBF Rodrigo Caetano, fechou nesta terça-feira um contrato de formação com o Botafogo. O jovem, de apenas 16 anos, assinou o acordo ao lado de seu pai e do Gerente de Futebol de Base do clube Tiano Gomes.

"Botafogo firma contrato de formação com Martin Caetano; O atacante de 16 anos assinou seu vínculo na presença do Gerente Futebol de Base do Alvinegro Tiano Gomes e do seu pai Rodrigo Caetano, atual Diretor de Seleções da CBF", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

Martin passará a integrar, portanto, as categorias de base do Botafogo. Por conta de sua idade, o jovem deve atuar pelo sub-17 do clube carioca.

Reforço na base! ? Botafogo firma contrato de formação com Martin Caetano; O atacante de 16 anos assinou seu vínculo na presença do Gerente Futebol de Base do Alvinegro Tiano Gomes e do seu pai Rodrigo Caetano, atual Diretor de Seleções da CBF. Bem-vindo e sorte no Glorioso,... pic.twitter.com/tdLDu4UBg4 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2024

O Botafogo segue reforçando suas categorias de base. No mês passado, o clube anunciou as contratações dos jovens Charles, Rodrigo e Jack para o Sub-20.

Rodrigo Caetano esteve ao lado do filho no momento da assinatura. O dirigente, que possui passagens por diversos clube brasileiros, assinou recentemente com a CBF e deixou o cargo de diretor no Atlético-MG, seu último time.