Em acordo com o TJD-SP, São Paulo converte punições em multa e evita suspensões no Paulista

O São Paulo entrou em um acordo com a Procuradoria do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) e se livrou de possíveis supensões na reta final do Campeonato Paulista. O clube pagará uma multa e evitará que todos os denunciados sejam julgados pela confusão no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis.

Em acordo homologado nesta terça-feira, ficou decidido que o São Paulo arcará com um prejuízo de cerca de R$ 200 mil. Neste caso, os três dirigentes, os três atletas e o membro da comissão técnica que haviam sido denunciados pelo TJD-SP não correm mais risco de sofrerem suspensões, já que eles não serão mais julgados.

O julgamento ocorreria nesta quinta-feira. O presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, além do diretor adjunto Fernando Bracalle Ambrogi, conhecido como Chapecó, foram enquadrados no Artigo 258, Parágrafo 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e poderiam pegar até 180 dias de gancho.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Casares, Belmonte e Chapecó pagarão a multa dos seus próprios bolsos. Já as indenizações de Calleri, Rafinha e Wellington Rato, que também foram citados, serão pagas pelo São Paulo. A equipe ainda arcará com a multa do auxiliar técnico Estéphano Djian, que estava envolvido no caso.

Além disso, Belmonte está proibido de frequentar jogos do Tricolor até o final do Paulistão. O diretor precisou gravar um vídeo de desculpas ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, por chamá-lo de "português de m...". A retratação iria ser publicada nas redes do São Paulo, mas vazou na tarde desta terça.

Todos os citados foram flagrados xingando o árbitro Matheus Delgado Candançan após o empate por 1 a 1 no último Choque-Rei, marcado por polêmicas de arbitragem. Os três atletas envolvidos poderiam pegar um gancho de até seis jogos e perder o restante do Campeonato Paulista.

Com isso, o São Paulo pode contar com o trio para o jogo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual. Rafinha está à disposição de Thiago Carpini para o duelo deste domingo, no Morumbis, enquanto Rato ainda está em tratamento e é dúvida. Calleri também é incerteza depois de ser romper o cisto, mas deve jogar.