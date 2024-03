E o Sandry? Meia faz trabalho de transição no Santos, mas ainda deve demorar para voltar

Aos 21 anos, Sandry tenta superar mais uma grave lesão para voltar a jogar pelo Santos. O meia se recupera de uma uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O garoto sofreu a contusão no dia 10 de agosto, durante um treinamento no CT Rei Pelé. Com isso, ele teve que passar por cirurgia. Sete meses depois, o Menino da Vila está retomando à rotina de treinos aos poucos.

No momento, Sandry está em transição, acompanhado pela fisioterapia do Peixe. Ele faz exercícios físicos no gramado e já trabalha com bola, mas de forma leve, sem contato com o restante do elenco. Desta forma, ele ainda deve demorar um pouco para ficar à disposição de Carille.

O meia foi revelado em 2019 e surgiu como uma grande promessa. O jogador, contudo, vem sofrendo muito com as lesões. Em abril de 2021, ele também rompeu o ligamento, mas do joelho direito, e voltou sete meses depois, em novembro.

Em 2023, Sandry também sofreu uma fratura no rosto, em uma partida contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Depois, a região da cirurgia infeccionou e ele precisou passar por procedimento para tratar. Com isso, esteve mais 44 dias fora de combate.

Ao todo, o Menino da Vila soma 94 partidas pelo Santos, sendo 46 como titular. A sua última atuação foi em 16 de julho de 2023.