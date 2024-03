Diretor do Corinthians chama Paulinho de "exemplo" e destaca: "Está voando nos treinamentos"

Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, elogiou o volante Paulinho na manhã desta terça-feira. Via Instagram, o diretor de futebol do Corinthians chamou o jogador de "exemplo de atleta" e destacou seus rendimentos nos treinamentos.

Paulinho se recuperou de lesão ligamentar no joelho, que o tirou dos gramados por quase um ano. O jogador vem treinando integralmente com o elenco, mas deve retornar aos gramados apenas no começo de abril.

"Exemplo de profissional e atleta! Anotem, ele está voltando mais forte! Ele nos ajudará muito! Trabalho e resiliência!", comentou Rubão em sua rede social. "Está voando nos treinamentos! Craque!", complementou.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação contratual de Paulinho será discutida entre comissão técnica e diretoria. Seu vínculo atual com o Timão é válido até 30 de junho deste ano.

A renovação vai depender do rendimento do atleta no dia a dia e nos jogos. Aos 35 anos, o jogador retornou ao Corinthians no começo de 2022, mas sofreu duas lesões de ligamento no joelho.

Nessa segunda passagem pelo Parque São Jorge, Paulinho acumula 39 jogos e seis gols.