Destaque do Flamengo, De la Cruz compara Tite a Gallardo e Tabárez

O meia De la Cruz vem tendo sequência de jogos como segundo volante do Flamengo após o problema físico de Gerson. Na posição, o uruguaio tem tido boas atuações com a camisa rubro-negra.

O jogador falou sobre sua adaptação e comparou o trabalho do técnico Tite com Marcelo Gallardo e Óscar Tabárez, seus treinadores no River Plate e Uruguai, respectivamente.

"Tem uma forma de gestão de grupo muito parecida com Marcelo Gallardo e Maestro Tabárez (ex-treinador da seleção uruguaia). São da mesma escola. Me surpreendeu muito o respeito (que ele tem pelos atletas). É um treinador de grande trajetória, muitos títulos. E a forma que ele fala com o jogador, com a transparência, isso nos dá muita confiança", disse.

Dentro de campo, De la Cruz se prepara com o restante do elenco para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Os rubro-negros podem perder por dois gols de diferença para avançar para a final do Campeonato Carioca.

Com a camisa do Fla, De la Cruz possui oito jogos (todos como titular), e uma assistência. O uruguaio defendeu o River Plate nas últimas seis temporadas.