Corinthians recebe dinheiro da venda de Moscardo e começa a quitar dívida com jogadores do elenco

O Corinthians recebeu o adiantamento do valor da venda do volante Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, com esse dinheiro, a diretoria chefiada por Augusto Melo começou a quitar as dívidas relacionadas a direitos de imagem com jogadores do elenco atual nesta terça-feira.

O Corinthians resolveu todos os valores de direitos de imagem com os jogadores referentes ao ano de 2023. A expectativa é que o montante de 2024 seja quitado nesta quarta-feira, um dia antes do jogo decisivo contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A diretoria ainda se programa para resolver a situação de atletas que deixaram o clube e também possuem dinheiro a receber da diretoria alvinegra, como Gil, Giuliano, Renato Augusto e Rojas, que acionou o Timão na Fifa.

O Timão vendeu Moscardo ao PSG por R$ 107 milhões fixos. Desse valor, o clube tinha direito a cerca de R$ 99 milhões, mas como pediu adiantamento do valor da venda para um fundo financeiro do exterior, pagou uma taxa de aproximadamente R$ 9 milhões. O restante, na casa dos R$ 90 milhões, foram usados para iniciar o processo de quitação de dívidas com os atletas.