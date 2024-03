Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo têm gestões premiadas pela FPF e ganham R$ 80 mil

A FPF (Federação Paulista de Futebol) promoveu na tarde desta terça-feira, em São Paulo, a Premiação do Programa de Excelência da entidade. O projeto tem como objetivo motivar os clubes do Estado a implementarem melhorias em suas gestões e modernizar os processos internos dos times.

Ao longo de todo o ano de 2023, membros escolhidos pela FPF visitaram as instalações dessas equipes para conhecer a metodologia de trabalho de cada uma delas. Eles, então, avaliam os avanços das gestões em três categorias: bronze, prata e ouro.

Os quatro grandes do Estado, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, foram premiados na categoria ouro. Ainda apareceram nesta prateleira o Água Santa, o Red Bull Bragantino, São Bento e Ska Brasil.

Todos os times que receberam o prêmio, independente da categoria, levam uma quantia para a casa. No caso dos que foram premiados com o ouro, o valor é de R$ 80 mil.

Já com o prêmio de prata, ficaram: Botafogo-SP, Capivariano, Desportivo Brasil, Novorizontino, Ituano, Marília, São Carlense, Osasco Audax e Ponte Preta. O troféu de bronze, por sua vez, foi entregue a Ferroviária, Guarani, Juventus, Lemense, Paulista, Primavera e Velo Clube.

A FPF também realizou um sorteio e presenteou algumas dessas equipes com cursos da Federação. Primavera, Ponte Preta, Juventus, Guarani, Botafogo-SP, Audax, Santos, São Bento e Água Santa foram os sorteados.

Antes mesmo da premiação iniciar, o presidente e o vice-presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos e Mauro Silva, respectivamente, introduziram o tema e chamaram ao palco Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. Ele, que já palestrou em outros eventos, fez uma apresentação e compartilhou suas experiências à frente do Leão do Pici.

Mais tarde, o dirigente atendeu a imprensa e falou sobre as recentes afirmações de John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, que alega ter provas de uma suposta manipulação no futebol brasileiro. Além disso, Marcelo voltou a se manifestar sobre o ataque ao ônibus do Fortaleza e cobrou punição aos envolvidos.

Já Reinaldo Carneiro Bastos detalhou o encontro entre Leila Pereira e Julio Casares, presidentes de Palmeiras e São Paulo, respectivamente. Durante o evento, ele ressaltou a importância do Programa de Excelência, projeto criado na FPF que recebe o nome de Pex.

"Nós já estamos no nono ano do Pex. Vou confessar para vocês que, quando a ideia chegou a mim, eu gostei, mas não conseguia enxergar como os clubes iriam entender o projeto. Mostrar as suas realidades, as suas dificuldades, os seus problemas e os acertos. A cada ano, os clubes foram mostrando engajamento, o envolvimento. Qual a importância do Pex? Se a gente não se organizar, não teremos uma base para seguirmos vitoriosos. Você pode até conseguir uma boa campanha, ter um acesso, um título. Mas sem uma base sólida, pode ser um tempo curto. Queria agradecer muito de vocês estarem aqui, a cada ano o auditório cresce, mais clubes participando. Isso me deixa feliz", disse o presidente.

Caminhando para sua nona edição, o Programa de Excelência já entregou, desde 2016, 197 prêmios aos times de São Paulo. No total, foram R$ 9.280.000,00 distribuídos entre os clubes ganhadores.