Corinthians deve ter retornos importantes contra São Bernardo; confira

O Corinthians se prepara para ter retornos importantes para o duelo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio 1º de Maio, às 20 horas (de Brasília).

Diante do Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Timão não contou com o técnico António Oliveira e o o zagueiro Gustavo Henrique, ambos suspensos. A dupla estará de volta para o compromisso pelo torneio nacional.

Um provável retorno é o do volante Raniele, que sofreu trauma no tornozelo direito na vitória por 3 a 2 contra o Santo André, pelo Estadual. O jogador vinha sendo preservado de atividades que exigem contato, mas deve estar à disposição de António Oliveira.

No empate em 0 a 0 com o Água Santa, a comissão técnica do Corinthians optou por mandar a campo um time alternativo. preservando os titulares. O volante Fausto Vera não atuou por conta de um incômodo no pé direito, e será melhor avaliado ao longo da semana.

O volante Paulinho, apesar de estar recuperado de lesão ligamentar no joelho, ainda não deve ficar à disposição de António Oliveira. O mesmo se aplica ao lateral esquerdo Diego Palacios, que passou por artroscopia no joelho esquerdo, e ao meia Igor Coronado, que lesionou a coxa direita.

Um provável Corinthians que enfrentará o São Bernardo tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Caetano); Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.