Convocados por Dorival perdem pênaltis, e Arsenal avança na Champions

Na disputa por pênaltis, o Arsenal venceu o Porto por 4 a 2 (após vitória por 1 a 0 no tempo normal e prorrogação), no Emirates Stadium, e se classificou para as quartas de final da Champions League.

No tempo normal, os ingleses venceram por 1 a 0, com gol de Trossard, devolvendo o placar do jogo de ida. A prorrogação não teve gols, o que levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, Wendell e Galeno, convocados por Dorival Jr para a seleção brasileira, desperdiçaram para o Porto e viram o Arsenal comemorar a vitória.

Os Gunners voltam às quartas de final da Liga dos Campeões depois de 14 anos. Na temporada 2009/2010, o Arsenal venceu justamente o Porto na última vez em que passou das oitavas.

O rival do Arsenal nas quartas da Champions League ainda não foi definido. O sorteio dos confrontos está marcado para a próxima sexta-feira (15).

Agora, o time de Mikel Arteta volta suas atenções para a Premier League, onde encara o Manchester City, fora de casa, após a Data Fifa. O clássico está marcado para o dia 31 de março. Já o Porto entra em campo no próximo sábado (16) e recebe o Vizela no Campeonato Português.

Como foi o jogo

Talento do maestro! Com dificuldades para reverter a derrota de 1 a 0 no jogo de ida, os Gunners viram Odegaard chamar a responsabilidade. Aos 40 minutos da etapa inicial, o meia driblou dois defensores e deu passe no capricho para Trossard. O belga apareceu dentro da área e bateu colocado para abrir o placar.

Pressão inglesa! Bem postado, o Porto dificultou as ações ofensivas do Arsenal. No segundo tempo, os portugueses começaram mais presentes no campo de ataque, mas logo voltaram a sofrer com a pressão dos donos da casa.

Gol anulado e emoção até o fim! Com Odegaard em noite brilhante, o Arsenal marcou o segundo gol com o norueguês aos 21 minutos da etapa final, mas o árbitro apontou falta de Havertz em Pepe na origem da jogada. Aos 38, Gabriel Jesus quase deixou o dele em seu primeiro toque na bola. Apesar da forte pressão inglesa, o Porto se defendeu bem e levou a partida para a prorrogação.

Prorrogação e pênaltis

Drama na marca da cal! Mesmo com o domínio das ações, o Arsenal não conseguiu furar a defesa portuguesa em 30 minutos de prorrogação. Com poucas chances claras de gol, a partida foi para as penalidades.

Resultado final! Nas cobranças, Odegaard, Havertz, Saka e Declan Rice converteram para o Arsenal e garantiram a classificação após os pênaltis perdidos por Wendell e Galeno, que pararam nas defesas de Raya. Pepê e Gruji? marcaram para os portugueses nas penalidades.