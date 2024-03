Contra a Inter de Limeira, Santos teve o maior número de remanescentes de 2023 entre os titulares

O torcedor do Santos deixou a Vila Belmiro no último sábado alegre com a vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira. Ao ver a escalação do clube antes da bola rolar, contudo, alguns sentiram um calafrio. Isso porque mais da metade do time era de remanescentes da última temporada.

Ao todo, seis titulares eram atletas que estavam no elenco em 2023, ano que marcou a queda do Peixe para a Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo, Joaquim, Felipe Jonatan, Tomás Rincón, Nonato e Furch são os jogadores em questão.

Ao longo da etapa final, Jair, Morelos e Weslley Patati, que também estavam ano passado, foram acionados por Fábio Carille.

Destes nove jogadores, o que mais se destacou foi Julio Furch. O centroavante argentino marcou dois dos três gols do Alvinegro Praiano na Vila Belmiro. Já Nonato acabou cometendo um pênalti.

Até então, o recorde de remanescentes entre os titulares era de quatro. E isso aconteceu na maioria dos jogos. Foram oito compromissos. João Paulo, Joaquim e Felipe Jonatan são os que mais aparecem.

Já nas vitórias sobre Corinthians e São Paulo, ambas por 1 a 0, o Peixe teve apenas dois sobreviventes de 2023: João Paulo e Joaquim.

Vale lembrar que o Santos passou por uma grande reformulação para este ano. O presidente Marcelo Teixeira contratou 15 jogadores, além do técnico Fábio Carille.

O Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na vice-liderança geral, com 25 pontos. O clube avançou como líder do Grupo A e encara a Portuguesa nas quartas de final.