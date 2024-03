Com queda do Napoli na Liga dos Campeões, Juventus garante vaga no Mundial de Clubes 2025; veja participantes

Nesta terça-feira, a Juventus garantiu uma vaga para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. O clube italiano garantiu sua participação no torneio após a eliminação do Napoli para o Barcelona, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com isso, o Napoli não conseguirá igualar a pontuação da Juventus no ranking e, com a Inter de Milão já classificada, ambas as vagas abertas a equipas italianas já foram preenchidas. O time de Francesco Calzona foi derrotado por 3 a 1 pelo Barcelona no jogo de volta após empate por 1 a 1 na ida.

Bayern Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto e Benfica são outras equipes que garantiram as vagas no Mundial através do ranking da UEFA, que leva em conta os desempenhos das equipes na Liga dos Campeões nas últimas quatro temporadas, incluindo a atual.

Ticket punched! ?? Welcome to Mundial de Clubes FIFA 25, @juventusfc. ???? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2024

Cada país tem direito a apenas dois representantes. Contudo, o Brasil terá três representantes: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023. Caso outro brasileiro que não faça parte do trio venha a ser campeão do torneio em 2024, o Brasil poderia ter quatro representantes no Mundial.

Os campeões das últimas três edições da Liga dos Campeões - Manchester City, Real Madrid e Chelsea - também se classificarem para o Mundial de 2025. O vencedor da atual edição da Champions, que termina no dia 1° de junho, também garantirá uma vaga.

O Mundial de Clubes, que ganhará um novo formato a partir do próximo ano, contará com 32 equipes e acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025.

Veja 21 dos 32 times já classificados para o Mundial de Clubes de 2025:

Manchester City (ING)



Real Madrid (ESP)



Chelsea (ING)



Bayern de Munique (ALE)



Inter de Milão (ITA)



Juventus (ITA)



Borussia Dortmund (ALE)



Porto (POR)



Benfica (POR)



PSG (FRA)



Palmeiras (BRA)



Flamengo (BRA)



Fluminense (BRA)



Al-Hilal (SAU)



Urawa Red Diamonds (JAP)



Al Ahly (EGI)



Wydad Casablanca (MAR)



Monterrey (MEX)



Seattle Sounders (EUA)



León (MEX)



Auckland City (NZE)