Com possível lesão de Calleri, André Silva pode ganhar chance no São Paulo

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, teve que ser substituído na vitória da equipe sobre o Ituano, neste domingo, após sentir dores na perna direita. Caso a lesão seja confirmada, o argentino pode perder os próximos compromissos do time e, com isso, outros atletas devem ganhar oportunidade entre os titulares, como o recém-chegado André Silva.

O atacante já está registrado no BID e sua participação no Campeonato Paulista dependia da classificação da equipe, que foi conquistada. André Silva, que estava no futebol português, foi contratado pelo São Paulo, inicialmente, para ser o reserva imediato de Calleri, titular indiscutível.

O São Paulo pagou ao Vitória de Guimarães, antigo time de André, cerca de 3,5 milhões de euros (equivalente a R$ 19 milhões) para contar com o atacante. Pelo time português, o atleta anotou 13 gols e duas assistências na temporada atual.

? O primeiro treino de André Silva com o elenco!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Yub4zW4IHU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2024

Entretanto, para suprir eventuais ausências de Calleri, Juan é o atacante do elenco que tem mais recebido oportunidades neste início de temporada. O jovem participou de seis jogos em 2024, com um gol marcado, mas ainda não caiu nas graças da torcida.

O pouco sucesso de Juan na temporada, e possível ausência de Calleri podem ser o fatores determinantes para que André Silva estreie com a camisa do São Paulo.

O técnico Thiago Carpini pode realizar a mudança já neste domingo, quando o São Paulo encara o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no MorumBIS. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).