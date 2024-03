Com fome de título, Carille nega Santos comendo pelas beiradas no Paulista

O técnico Fábio Carille vê boas chances do Santos brigar pelo título do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Carille vê o Santos na briga pelo título do Campeonato Paulista. O Peixe enfrentará a Portuguesa no domingo, às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição.

O treinador admitiu o Peixe desatento após a classificação às quartas, mas crê que o time estará à altura no momento da decisão. O Peixe oscilou nas últimas partidas contra a Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, São Bernardo e Novorizontino.

Com fome de título, Carille nega a ideia de que o Santos esteja comendo pelas beiradas na tabela do Paulistão. Na vice liderança, com 25 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 28, o treinador entende que o Santos retomará às atuações de alto nível que foram exibidas no início do Paulista.

Eu vejo que a nossa chance é grande, porque quando precisou a resposta foi à altura. E eu acho que a gente se classificar antes, chegar à pontuação que a gente chegou, abaixou um pouquinho a nossa concentração, nossa atenção. E nosso time tem que estar muito concentrado o tempo todo. Mas eu não estou comendo pelas beiradas, não. Vejo que a nossa chance é grande, estou bastante empolgado com o que vai vir nas quartas.

Fábio Carille

Carille citou a 'sede' do time para chegar às quartas e disputar o título no Paulistão. O Peixe não se classificou para as quartas nos últimos três anos de mandato da gestão de Andres Rueda.

O Santos trabalha o retorno do meia Giuliano para a reta final do Paulista. O jogador foi preservado por um problema na panturrilha, mas estará à disposição.