Com Borré, Internacional divulga lista de relacionados para duelo pela Copa do Brasil

O Internacional divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu, que acontece nesta quarta-feira, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. A principal novidade é a presença do atacante colombiano Rafael Borré, recém-contratado, convocado pela primeira vez para um jogo da equipe.

O técnico Eduardo Coudet relacionou 23 jogadores para o confronto. Assim como Borré, o volante Fernando também foi relacionado pela primeira vez. Ambos os atletas já haviam treinado com o grupo, mas ainda não atuaram com a camisa do Internacional.

O volante Thiago Maia, já registrado pelo Internacional no BID, não foi relacionado pelo técnico Eduardo Coudet para o confronto. O lateral Bernabei, outro novo reforço da equipe, ainda não foi regularizado e por isso não pode estrear pelo Colorado.

Além disso, a delegação do Internacional, que conta com os jogadores relacionados e a comissão técnica, desembarcou nesta terça-feira em Brasília. A capital federal recebe o duelo, que vai ocorrer na Arena BRB Mané Garrincha.

O Inter busca manter vivo o sonho de conquistar a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história e deixar para trás os desempenhos negativos das últimas edições. Na temporada passada, a equipe foi eliminada nas oitavas de final, e em 2022, na primeira fase.

Jogadores relacionados pelo treinador Eduardo Coudet para a partida contra o Nova Iguaçu.

Confira a lista de relacionados do Internacional para o jogo contra o Nova Iguaçu

Goleiros: Anthoni, Diego.

Defensores: Bustos, Mercado, Hugo Mallo, Renê, Robert Renan e Vitão.

Meias: Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Áranguiz, Fernando, Gustavo Prado, Hyoran, Mauricio e Rômulo.

Atacantes: Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca, Rafael Borré, Wanderson e Wesley.