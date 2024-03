Com assistência de Raphinha, Barcelona ganha do Napoli e avança às quartas da Champions

Com assistência de Raphinha, o Barcelona ganhou por 3 a 1 do Napoli nesta terça-feira, pela volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Os donos da casa, com o placar agregado de 4 a 2, avançaram às quartas de finais.

Agora, o time de Xavi aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na próxima fase da Champions. As equipes focam em suas respectivas competições nacionais neste momento.

O Barcelona encara o Atlético de Madrid às 17h (de Brasília) desse domingo, no Metropolitano. Já o Napoli tem pela frente a Inter de Milão na mesma data, às 16h45, no Giuseppe Meazza.

O jogo

O Barcelona começou o duelo ligado e logo abriu vantagem no placar. Aos 14 minutos, Fermín Lopez recebeu passe de Raphinha e completou para o fundo do gol.

Pouco depois, aos 16', o ponta brasileiro finalizou na trave e no rebote João Cancelo fez o segundo dos mandantes. Mesmo com o início arrasador do rival, o Napoli conseguiu ter o controle do duelo.

Assim, aos 29 minutos, Rahmani apareceu como elemento surpresa para diminuir o marcador. Os visitantes, ainda, tiveram chances de empatar, mas o duelo foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar.

Logo no primeiro lance da segunda etapa, o Napoli quase deixou tudo igual com Kvaratskhelia, que finalizou com perigo. O Barcelona respondeu com chute de Raphinha para defesa de Meret.

Após pressão dos visitantes, o time de Xavi retomou o controle do duelo, mas não conseguia matar o embate. Já reta final, os italianos quase empataram: Lindstrom cabeceou livre, mas a bola saiu à esquerda da meta de Ter Stegen.

Aos 37 minutos, o Barcelona chegou ao terceiro gol, quando Sergi Roberto tabelou com Gundogan e serviu Lewandowski, que deu números finais ao duelo.