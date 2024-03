Palmeiras descarta Canindé e mantém Arena Barueri como segunda casa

O Palmeiras seguirá mandando seus jogos na Arena Barueri enquanto não tiver o Allianz Parque à disposição.

O que aconteceu

O Canindé apareceu como opção, mas o Palmeiras quer seguir jogando em Barueri. A PM de São Paulo não liberava uma parte das arquibancadas do estádio da Portuguesa, e ele não podia receber jogos com mais de 10 mil pessoas. O problema foi resolvido, mas a preferência ainda é pela Arena Barueri.

Estrutura e gramado ruim afastam Palmeiras do Canindé. O Alviverde enfrentou a Portuguesa no Canindé no final do mês passado e venceu por 2 a 0, mas o departamento de futebol entende que o gramado e a estrutura do estádio são piores do que o clube tem à disposição em Barueri.

Preferência da torcida é pelo Canindé. O estádio é localizado às margens do Rio Tietê e tem um acesso muito mais fácil do que Barueri para o torcedor do Palmeiras que mora na capital. Além disso, o Canindé fica a 16 minutos de caminhada da estação Tiradentes, da linha 1-Azul do metrô.

Abel criticou os jogos na Arena Barueri após o duelo contra o Botafogo-SP. O treinador fez questão de ressaltar que o estádio que vem sendo utilizado não é uma "casa do Palmeiras" depois da partida do último sábado (9).

Estamos a jogar fora [de casa] e é bom que todos entendam isso. Queremos muito é jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que no próximo jogo não vai acontecer e temos que jogar aqui [...] Sei os sacrifícios que nossos torcedores fazem e essa não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque. Precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após Palmeiras x Botafogo-SP

A WTorre atrasou mais uma vez a entrega da reforma do gramado do Allianz Parque, e o Palmeiras segue sem prazo para retornar à sua casa. A empresa prometeu inicialmente que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois no dia 12 de março. Agora, eles não trabalham com nenhum prazo para a entrega.

O Palmeiras jogará as quartas de final do Paulistão na Arena Barueri. A FPF divulgou ontem que o Alviverde enfrenta a Ponte Preta no sábado (16), às 18h (de Brasília), em Barueri.

Allianz Parque preocupa para uma possível semifinal?

O Palmeiras está focado no duelo contra a Ponte Preta no fim de semana e evita falar sobre uma possível semifinal. A tabela do Paulistão indica que as semifinais acontecerão no dia 27 de março. Se o gramado do Allianz Parque for entregue até o final dessa semana, não haveria problema do jogo acontecer na casa alviverde.

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos.

O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro.

