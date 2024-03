Camisa do Vasco gera climão com Maracanã e semifinal tem local indefinido

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Nova Iguaçu escolheu o Maracanã para mandar seu jogo de volta contra o Vasco, pelas semifinais do Campeonato Carioca, no próximo domingo (17). Porém, o clube da Baixada Fluminense tenta superar um climão gerado por uma frase na camisa do Cruzmaltino no duelo de ida, realizado também no estádio e terminado em 1 a 1.

O que aconteceu

O Vasco entrou em campo com a frase "Maracanã Para Todos" no espaço da camisa reservado para patrocinador máster. A mensagem dá nome ao consórcio que o clube montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa na licitação do estádio. O Cruzmaltino vem tendo batalhas judiciais com a dupla Fla-Flu desde que manifestou o interesse em gerir o "Maior do Mundo".

A frase pegou a todos de surpresa e incomodou bastante Flamengo e Fluminense. Atualmente, a dupla administra o Maracanã através de um Termo de Permissão de Uso (TPU) cedido pelo Governo do Estado. A informação inicial do incômodo foi dada pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada pelo UOL.

No duelo de ida, o Vasco foi o mandante e o consórcio temporário aceitou ceder o estádio de maneira pacífica. Foram mais de 61 mil presentes e uma renda de mais de R$ 3 milhões.

As partes tentam entrar em um consenso contratual para manter o jogo deste domingo no Maracanã. O Nova Iguaçu entende que a partida deverá ter novamente uma boa renda e também valoriza a parte técnica, pois avalia que o time foi bem no duelo de ida.

O Vasco, sempre que judicializou para jogar no Maracanã, conseguiu. Esta possibilidade, porém, não foi acionada até o momento e os lados tentam se entender pacificamente.

Brasília é o Plano B

O Nova Iguaçu também tem uma proposta para vender seu mando para o Mané Garrincha, em Brasília (DF). O time da Baixada Fluminense, inclusive, mandará seu jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, amanhã (13), no estádio do Distrito Federal. Para domingo, porém, está opção ainda está em "stand by", enquanto ainda não há uma definição em relação ao Maracanã.

O Nova Iguaçu joga pelo empate para ficar com a vaga na final. A "Laranja Mecânica" ficou com o vice-campeonato da Taça Guanabara, já o Vasco foi terceiro.