Brasileiras Bia Hadad e Luisa Stefani chegam às quartas de final na chave de duplas de Indian Wells

Na noite desta segunda-feira, a brasileira Bia Haddad, que ocupa a 13º posição no ranking de simples da WTA, e a sua parceira norte-americana Taylor Townsend, 11ª no ranking de simples da WTA, venceram as japonesas Ninomiya e Hozumi pelas oitavas de final da chave de duplas de Indian Wells, na Califórnia.

Bia Haddad e sua companheira ganharam o primeiro set por 7/6, foram derrotadas no segundo, por 6/4, mas, apesar disso, não se abalaram e fecharam o set decisivo por 10/7, terminando com vitória por 2 a 1.

Nas quartas de final, a dupla da brasileira enfrentará a atual terceira colocada do ranking de duplas, Storm Hunter, da Austrália, e Katerina Siniaková, da República Tcheca. A partida está marcada para esta terça-feira, às 22h (de Brasília).

Luisa Stefani também avança

A brasileira Luisa Stefani, número 13 do mundo, e sua companheira Demi Schuurs (15º), da Holanda, também avançaram e emplacaram a segunda vitória no WTA 1000 de Indian Wells. A dupla cabeça de chave 6 do evento derrotou a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri (29º) e da chinesa Hanyu Guo (35º) por 6/2 e 6/4, após 1h20min.

"Ótima vitória, terminamos em dois sets, mas foi um jogo duro e perigoso. Começamos bem, dominando, fechamos 6/2. No segundo estávamos bem também no começo, mas deixamos escapar, elas melhoraram. Uma hora pareceu que elas levariam o segundo set, mas foi importante segurar firme, elevar nosso nível para sair com a vitória. Muito bom sair com a vitória e passar por um jogo assim também", afirmou Luisa.

A brasileira e a europeia voltam a jogar somente nesta quarta-feira contra a dupla cabeça de chave 1 formada pelas líderes do ranking, a belga Elise Mertens (1º) e a taiwanesa Su Hsieh (2º). Será o tira-teima no ano entre elas. Luisa e Demi ganharam em Doha, no Qatar, torneio WTA 1000 em que foram campeãs e caíram nas quartas de final no Australian Open, Grand Slam no qual as rivais levantaram o caneco.