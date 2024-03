Brasil estreia nova camisa em amistosos na Europa; escudo fica centralizado

Do UOL, em São Paulo (SP)

A seleção brasileira vai estrear a nova camisa nos amistosos desta data Fifa contra Inglaterra e Espanha.

O que aconteceu

A principal novidade é o escudo centralizado. A seleção irá atuar um jogo de amarelo e outro de azul, de forma a estrear as duas camisas.

O uniforme estava sendo produzido para a Copa América, mas foi antecipado. O modelo 2024/2025 estreia junto com o técnico Dorival Jr.

O modelo já havia vazado no fim do ano passado no site FootyHeadlines, especializado em camisas de futebol. Procurada pela reportagem, a Nike afirmou que não irá comentar.