Barcelona vence Napoli e vai às quartas da Champions pela 1ª vez pós-Messi

O Barcelona está nas quartas de final da Champions League. A equipe espanhola venceu o Napoli por 3 a 1, hoje (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta das oitavas e garantiu sua vaga.

Fermín López, João Cancelo e Lewandowski marcaram os gols da classificação do Barça. Rrahmani descontou para o Napoli.

O Barcelona fechou o placar agregado em 4 a 2 a seu favor. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1, na Itália.

Os espanhóis vão às quartas de final da Champions pela primeira vez após a saída de Messi. No ciclo 2019/20, o último do argentino no clube, a equipe foi goleada por 8 a 2 pelo Bayern de Munique nesta etapa da competição.

O adversário do Barça nas quartas de final será conhecido na próxima sexta-feira (15). A Uefa realizará o sorteio para definir os confrontos e o chaveamento até a final.

O Barcelona volta a campo no próximo domingo (17), quando enfrentará o Atlético de Madri, fora de casa, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, mas às 16h45, o Napoli vai encarar a Inter de Milão, como visitante, pelo Campeonato Italiano.

Como foi o jogo

O Barcelona começou o jogo elétrico. Pressionando o Napoli, o time espanhol abriu 2 a 0 ainda dentro dos primeiros minutos de jogo. Fermín abriu o placar após recebeu passe de Raphinha no meio da área. Pouco depois, o brasileiro acertou a trave, mas a bola sobrou para Cancelo completar para o gol.

O Napoli diminuiu o placar e flertou com o empate no primeiro tempo. Em lance parecido com o primeiro gol do Barcelna, Politano serviu Rrahmani, que entrou livre na área para completar para a rede. Minutos depois, Ter Stegen evitou o que seria o segundo tento napolitano quando espalmou o cabeceio de Di Lorenzo com a ponta dos dedos.

A pressão do Napoli marcou o início da etapa final. Os italianos se lançaram ao ataque nos primeiros minutos após o intervalo e levaram perigo ao gol do Barcelona em duas oportunidades. Mesmo em casa, o Barça se retraiu e encontrou muitas dificuldades para sair jogando.

O Barcelona matou o jogo já na reta final da partida. Após empilhar chances perdidas e levar um susto em uma cabeçada perigosa de Lindstrom, o Barça chegou ao seu terceiro gol após tabela de Sergi Roberto e Gündogan. O espanhol invadiu a área e serviu Lewandowski, que sem goleiro, completou para a rede.

O Napoli ainda tentou uma pressão final, mas sem sucesso. Olivera chegou a acertar o travessão, e Kvaratskhelia mandou uma bola rente à trave direita de Ter Stegen, mas nada que conseguisse vencer o goleiro alemão.