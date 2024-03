Auditoria das contas do Corinthians não será feita pela Ernst & Young

Nas próximas semanas, provavelmente ainda no mês de março, o Corinthians deve receber relatórios importantes sobre auditoria e consultoria das contas e processos de governança do clube.

Nos bastidores do Parque São Jorge e entre torcedores comuns, o assunto tem gerado muita expectativa, principalmente pela promessa do presidente Augusto Melo de expor uma situação "muito pior do que se imaginava", como tem dito o mandatário em recorrentes entrevistas.

Entretanto, a competência de cada empresa contratada para estes fins tem causado confusão e interpretações diferentes na Fiel.

A fim de trazer esclarecimentos, a Gazeta Esportiva apurou quem são os responsáveis por cada relatório e obteve as confirmações pela diretoria do Corinthians.

No dia 2 de janeiro, em seu discurso de posse, Augusto Melo afirmou o seguinte:

"A partir de hoje, o Corinthians passará pelo maior choque de gestão de sua história. Esse processo, fundamental e histórico, começa pela contratação de uma empresa de auditoria, e não pode ser qualquer empresa, a grandeza e a complexidade do Corinthians exige sempre os melhores. Por isso, aproveito o evento de hoje, a presença de vocês e o fato de estar oficialmente empossado como presidente para anunciar a maior empresa do mundo de auditoria, que contratamos, a Ernst & Young, uma das maiores empresas de auditoria do mundo".

Entretanto, a Ernst & Young, ao contrário do que muitas pessoas entenderam, não fará a auditoria das contas do clube neste momento.

Assim como explicou a nota oficial do anúncio da parceria, dia 4 de janeiro, a Ernst & Young entrará neste processo "como empresa responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico do clube para os próximos três anos. A empresa vai assessorar o clube em diversos pilares estratégicos (...)".

Apesar de também executar auditorias no mercado, no Corinthians a Ernst & Young vai oferecer uma consultoria, uma assessoria para estabelecer metas e parâmetros, além de analisar contratos e desenhar a situação do clube. As execuções das sugestões dadas pela empresa dependerão das ações dos diretores de Augusto Melo.

O Corinthians pode, sim, no futuro, tentar contratar a Ernst & Young para auditar as contas do clube. Empresas deste porte, no entanto, costumam aceitar este envolvimento com clubes de futebol após, no mínimo, dois ou três anos de parceria e consultoria.

O balanço finaneiro de 2023, da gestão Duilio Monteiro Alves, vai ser exposto nas próximas semanas após a auditoria da RSM Global, empresa parceira do Corinthians há seis anos e que também deve auditar as contas de Augusto Melo na temporada 2024.

A RSM Global é membro da RSM Internacional. Trata-se da sexta maior empresa de contabilidade e consultoria independentes do mundo.

A RSM foi indicada por Raul Corrêa da Silva, diretor financeiro do Corinthians de 2007 a 2014, nos mandados de Andrés Sanchez e Mario Gobbi. Atualmente, Raul é diretor do departamento cultural, nomeado por Augusto Melo.

Neste trabalho de auditoria, a RSM vai apresentar avaliações sobre os seguintes pontos:

-Auditoria das demonstrações contábeis.



-Auditoria Operacional e Financeira.



-Procedimentos pré-acordados.



-Revisão limitada de demonstrações contábeis.



-Asseguração e certificação.



-Auditorias especiais ou de propósito específico.



-Laudos de avaliação de patrimônio líquido (valor contábil e de mercado).

Tanto as contas auditadas pela RSM quanto o relatório de consultoria da Ernst & Young são aguardados pelos órgãos fiscalizadores internos do Conselho Deliberativo. Ambos devem ser expostos em breve. No caso das contas de Duilio, ainda haverá votação para aprovação ou não do que for apresentado.