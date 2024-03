Após trocar o Flamengo pelo Inter, Thiago Maia diz que fez de tudo para dar certo

Thiago Maia esteve na mira do Internacional nas últimas semanas, entretanto, só conseguiu acertar com os gaúchos nos últimos minutos da janela de transferências. Em entrevista ao canal do clube, no Youtube, o volante celebrou o final feliz na negociação.

"Fiquei feliz por ter acertado. Faltavam uns 20, 30 minutos para fechar a janela e eu já estava com medo. Estou muito feliz e ansioso para poder estrear, vestir a camisa e chegar ao estádio. A torcida colorada invadiu minhas redes sociais pedindo para que desse certo, eu também fiz de tudo para dar certo e, graças a Deus, deu. Agora estou em Porto Alegre, estou em casa", disse.

Já estou me sentindo em ????! ?? Assista à entrevista exclusiva de @tmaia29 para o Canal do Inter e confira, também, bastidores da chegada do meio-campista em Porto Alegre e de sua apresentação para a torcida no Gigante! ???? ? https://t.co/pfekUHp97m pic.twitter.com/wwRvBsTSQR ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 11, 2024

O jogador foi emprestado pelo Flamengo até o fim de 2024. O vínculo possui opção de compra, e Thiago já mostrou o desejo de permanecer em Porto Alegre por mais tempo.

"Sempre me via como o mais novo do time e hoje, pela bagagem, pelos times que passei e pelos títulos que tenho, não sou mais. Sei que isso ficou no passado e hoje vivo o futuro, então espero poder ajudar o Inter, ficar aqui muitos anos e poder beliscar dois ou três títulos neste ano", contou.

Thiago Maia é um dos dez reforços do Internacional para 2024. Antes foram anunciados: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o lateral Bernabei, os volantes Fernando e Bruno Gomes, o meia Hyoran e os atacantes Wesley, Borré e Alario.

O volante já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) e pode estrear no próximo compromisso da equipe, contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília) no Mané Garrincha.