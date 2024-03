Após rompimento de cisto, Calleri será reavaliado e é dúvida para as quartas do Paulistão

Jonathan Calleri é dúvida para as quartas de final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), no Morumbis. Após realizar exames, foi constatado o rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita do atacante argentino, que será reavaliado ao longo da semana.

Calleri deixou o campo com dores no duelo com o Ituano, no último fim de semana. O incômodo vem sendo causado pela inflamação no local em que houve o rompimento do cisto. O atacante corre contra o tempo para reforçar o São Paulo no mata-mata do Estadual.

Nesta terça-feira Calleri se limitou a tratamento no Reffis. Ele seguirá realizando trabalhos nas dependências internas do CT da Barra Funda até reunir condições de ir a campo com o restante do grupo.

O treino

A reapresentação do São Paulo após a classificação no Paulistão começou com uma atividade regenerativa, com trabalhos de força na academia, para os atletas que atuaram a maior parte do tempo contra o Ituano.

Os demais jogadores foram a campo para um treino de posse de bola e exercício técnico em campo reduzido. André Silva, o mais novo reforço tricolor, participou normalmente das atividades e será inscrito no Campeonato Paulista.

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita) e os meia-atacantes Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) permaneceram em tratamento na parte interna.

Rodrigo Nestor, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência ao processo de transição física no gramado. Sua presença em alguma das fases do mata-mata do Paulistão, entretanto, é incerta.