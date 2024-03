Após empate no tempo normal, Bahia vence Caxias nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no estádio Centenário, o Bahia eliminou o Caxias com vitória nos pênaltis, por 6 a 5, após empate em 2 a 2 no tempo normal, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Cauly e Thaciano marcaram os gols do Tricolor, enquanto Caio Alexandre (contra) e Robinho balançaram as redes para os donos da casa.

O Bahia chegou à terceira fase da Copa do Brasil pela quarta vez consecutiva. O time de Rogério Ceni busca superar a campanha de 2023, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Grêmio, nos pênaltis.

Com a eliminação, o Caxias dá adeus à sua participação na Copa do Brasil. O time sulista passou pela Portuguesa Santista na primeira fase do torneio.

Ambas as equipes voltam suas atenções para as semifinais dos Estaduais. O Bahia encara o Jequié, neste sábado, pelo Campeonato Baiano, enquanto o Caxias faz frente com o Grêmio, na mesma data, pelo Gaúcho.

Logo no início do primeiro tempo, aos 4 minutos, o Caxias abriu o placar do jogo. Caio Alexandre, do Bahia, desviou, após cobrança de escanteio, a bola contra o próprio patrimônio e estufou as redes do time visitante.

O Bahia respondeu rapidamente. Aos 19 minutos, Cauly recebeu passe de Cuesta, limpou a marcação adversária e bateu firme de fora da área no canto do goleiro Fabian Volpi para empatar a partida.

Em boa jogada, o Bahia virou o jogo aos 40 minutos da primeira etapa. Everaldo recebeu lindo passe de letra de Everton Ribeiro, chegou na linha de fundo e cruzou para Thaciano. O atacante finalizou de primeira para marcar o segundo gol do Tricolor.

O segundo tempo foi marcado por poucas chances para ambos os lados. O jogo ficou truncado, e o Bahia até conseguiu desenvolver boas oportunidades, mas não matou o jogo, o que prejudicou a equipe posteriormente.

Com isso, o Caxias decidiu se atirar ao ataque em busca do empate. No final da partida, aos 43 minutos, Robinho aproveitou cruzamento, desviou de cabeça e empatou o duelo, que terminou com o placar igualado.

Devido ao empate no tempo regulamentar, a partida foi decidia nas penalidades máximas. O Bahia acertou sua primeira penalidade, enquanto o Caxias desperdiçou as duas primeiras batidas. Com o placar empatado em 3 a 3, a decisão foi para as cobranças alternativas. Na oitava cobrança, após erro dos donos da casa, Cuesta converteu a penalidade e colocou o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil.

