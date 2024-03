António Oliveira convence medalhões do Corinthians sem esquecer da base

Do UOL, em Santos

O técnico António Oliveira convenceu os medalhões do Corinthians sem se esquecer dos garotos da base.

O que aconteceu

António chegou há pouco mais de um mês e está muito bem avaliado no Corinthians, do elenco à diretoria.

Mesmo jovem, o treinador de 41 anos cativou rapidamente os jogadores mais velhos, como Cássio e Fagner. Os atletas estão satisfeitos com a sinceridade e o bom trabalho de campo.

António também chama a atenção dos mais jovens. Na partida contra o Água Santa, ele poupou titulares e terminou o jogo com todos de linha formados na base.

Atletas como Ryan e Guilherme Biro ganharam espaço sob o comando de António. Outros estrearam, casos de João Pedro e Breno Bidon.

Experiência com a base

António Oliveira foi auxiliar de Jesualdo Ferreira, experiente técnico português, e era responsável pela transição da base.

Jesualdo confiava a António o processo de escolher atletas jovens para treinar com os profissionais ou, como no caso do Santos, de dirigir o sub-23.

Na saída de Jesualdo em 2020, o Santos tentou a permanência de Oliveira na base, mas não conseguiu. Vários jogadores choraram e publicaram textos de agradecimento nas redes sociais.