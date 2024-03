Allianz faz pelada em grama interditada enquanto Palmeiras joga em Barueri

A WTorre promoverá uma pelada no gramado do Allianz Parque enquanto o Palmeiras estiver enfrentando a Ponte Preta, no sábado (16), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. A FPF interditou o gramado do Allianz pelas péssimas condições desde o início de fevereiro.

O que aconteceu

No sábado (16), o Allianz receberá a 11ª edição do 'Dia de Craque', com Paulo Nunes e Euller — ídolos do Palmeiras — como técnicos. O jogo será de noite, com refletores ligados, como se fosse um jogo de verdade.

Não se sabe qual será as condições do gramado para o dia da pelada. A WTorre prometeu ao Palmeiras que o "novo gramado" seria entregue hoje (12) para o clube fazer o primeiro teste, mas isso não aconteceu. A empresa não deu uma nova previsão para a obra ser concluída.

Importante: o UOL conversou com pessoas interessadas no evento e obteve as informações sobre como participar. As vendas estão sendo feitas normalmente e uma vaga custa R$ 2.490,00.

Parte do carregamento de cortiça, novo composto do gramado do Allianz Parque, está preso na alfândega e não há prazo para liberação. Trata-se de uma operação padrão da Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional).

Procurada pela reportagem, a WTorre não quis se pronunciar sobre o caso.

