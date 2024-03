Alex Telles se espelha em CR7 para voltar à seleção: 'Exemplo perfeito'

Alex Telles ainda sonha em voltar a jogar pela seleção brasileira e destacou como Cristiano Ronaldo serve de exemplo para ele e outros atletas.

O que aconteceu

Alex Telles acredita que mesmo estando no futebol saudita ainda pode jogar pelo Brasil. O lateral não é convocado desde os amistosos contra Guiné e Senegal, quando a seleção era comandada pelo interino Ramon Menezes.

"Trabalho todos os dias para uma convocação para a seleção brasileira. Eu trabalho o tempo todo para ser convocado. Apoio o Brasil em qualquer esporte, e quero dar o meu melhor no Al-Nassr e talvez na próxima convocação eu possa fazer isso e então dar o meu melhor", disse o lateral.

Ele é companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Ele já havia jogado com o português no Manchester United e exaltou a maneira como o camisa 7 é um exemplo para ele e demais atletas seguirem sonhando e evoluindo.

"Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de todos os tempos porque ele é um exemplo para todos nós. Ele melhora todos os dias. Ele tem 39 anos e todos os dias trabalha como um jovem. Para mim, é o exemplo perfeito, e ele é um líder para os jogadores e para o clube", disse Alex Telles.

A dupla, no entanto, não foi capaz de evitar a eliminação do Al-Nassr na Champions League da Ásia, ontem (11), para o Al-Ain (EAU). Cada um deles marcou um gol no jogo que terminou com o placar de 4 a 3 a favor do time saudita no tempo normal. Nos pênaltis, no entanto, a equipe foi superada por 3 a 1, com o brasileiro desperdiçando a sua cobrança.

Alex Telles na seleção

Alex Telles foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 2019. O lateral substituiu Filipe Luís, que deixou a lista por estar machucado, e fez sua estreia no empate contra o Panamá.

Desde então, Alex entrou em campo pelo Brasil em 12 oportunidades — duas delas na Copa do Mundo de 2022. No Qatar, no entanto, ele sofreu uma lesão séria no jogo contra Camarões e acabou cortado.

Sem ser convocado por Fernando Diniz durante a passagem do treinador pela seleção, Alex também ficou de fora da primeira lista de Dorival Júnior. O treinador chamou Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto) para a posição.