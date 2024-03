Al-Hilal vence 28ª seguida e estabelece novo recorde de vitórias no futebol

O Al-Hilal venceu hoje sua 28ª partida consecutiva, hoje, e estabeleceu o novo recorde mundial de vitórias consecutivas no futebol. O time de Jorge Jesus e Neymar se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões Asiática após vencer o Al-Ittihad por 2 a 0 no Estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Os gols foram marcados por Al-Shahrani e Malcom

O recorde pertencia ao The New Saints, do País de Gales, que em 2016 atingiu a marca de 27 vitórias consecutivas.

No confronto de ida, o Al Hilal venceu o time de Gallardo, por 2 a 0, resultando em um placar agregado de 4 a 0.

O time agora enfrenta o Al-Ain, que venceu o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nos pênaltis, ontem (11), na semifinal.

Como foi o jogo:

O primeiro tempo foi bem truncado, com muitas faltas e cartões, que impediram as equipes de criarem boas oportunidades.

Com a vantagem. o Al-Hilal buscou administrar a vantagem e não teve grandes chances, terminando a primeira etapa sem finalizar no gol.

Já o Al-Ittihad não conseguiu ser efetivo e não conseguiu marcar apesar de dois chutes ao gol.

No início da segunda etapa, o time de Gallardo deixou a equipe de Jorge Jesus bem desconfortável e conseguiu pressionar a equipe do português.

Mas, JJ conseguiu remontar o time com algumas alterações e fez o Al-Hilal retomar o controle do jogo e garantir a vitória.

Principais lances:

Na trave! Romarinho puxou para a perna canhota e chutou de fora da área, mas a bola acertou a trave, e o Al-Ittihad perdeu a chance de marcar.

Gol! 0-1 Aos 16' da segunda etapa, o lateral esquerdo Al-Shahrani abriu o placar para o time visitante, no meio de três adversários. Milinkovic-Savic conseguiu passar a bola dentro da área, em uma bela infiltração, e o lateral esquerdo tirou de três adversários e mandou para dentro da rede.

Expulsão! No final do segundo tempo, Hamdallah foi expulso após começar uma confusão no campo. Ele sofreu uma falta de Bulayhi e partiu para cima do jogador, causando uma briga entre as duas equipes.

Gol! 0-2 Malcom ampliou para o Al-Hilal. Mitrovic enfiou a bola para o brasileiro, que na meia-lua, mandou a bola para dentro da rede.