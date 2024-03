Al Hilal vence Al Ittihad com gol de Malcom pela Champions da Ásia e bate recorde de vitórias consecutivas

Nesta terça-feira, no King Abdullah Sports City, o Al Hilal venceu o Al Ittihad por 2 a 0, em confronto válido pelas quartas de final da Champions League da Ásia. A equipe, assim, avança às semifinais após placar agregado de 4 a 0. Com a vitória, o time de Neymar ultrapassa as 27 vitórias consecutivas da equipe galesa The New Saints e assume o recorde mundial, chegando ao seu 28º triunfo seguido.

?The longest winning streak in football history is now in #AlHilal's name ... Asia's Leader records continue ? pic.twitter.com/WSic05SM4W ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024

Na próxima fase, o Al Hilal enfrentará o Al Ain, que eliminou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na última segunda-feira, nos pênaltis.

O Al Hilal volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o Damac pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Kingdom Arena. O Al Ittihad, por sua vez, no mesmo dia e horário, visita o Al Fateh, no Estádio Prince Abdullah Bin Jalawi.

O primeiro gol da partida saiu aos 16 minutos da etapa complementar. Após bela troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, o sérvio Milinkovic-Savic invadiu a área e tocou para Al-Shahrani. O jogador, de perna esquerda, bateu rasteiro e abriu o placar para o Al Hilal. O Al Ittihad, aos 46 minutos, perdeu o seu centroavante Abderrazak Hamdallah, expulso da partida.

Para fechar a conta do duelo, nos acréscimos, aos 50 minutos, Malcom recebeu passe em profundidade de Mitrovic e saiu na cara do gol. O brasileiro tocou na saída de Al-Muaiouf para balançar as redes.