Al-Hilal pode bater recorde sem Neymar: como está a recuperação do craque?

Do UOL, em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos

O Al-Hilal pode quebrar um recorde mundial hoje sem Neymar. E como está a recuperação do atacante?

O que aconteceu

O Al-Hilal vive um dia importante. O time de Jorge Jesus alcançará a maior sequência de vitórias da história se vencer o Al-Ittihad hoje, às 16h.

O Hilal venceu o Al-Riyadh e chegou na sua 27ª vitória consecutiva, repetindo o The New Saints, do País de Gales, em 2016.

O clube de Neymar agora pode ter a "liderança" isolada. O Al-Hilal venceu todas desde setembro e vive fase iluminada.

E como está Neymar?

Neymar segue o protocolo de recuperação que prevê a volta aos campos em setembro.

A fase agora é de fortalecimento do joelho esquerdo após a reconstrução do ligamento cruzado anterior.

Neymar treina diariamente, entre Brasil e Arábia Saudita, e espera pela cicatrização do joelho, que ocorre em seis meses.

A partir deste tempo, ele poderá fazer a transição, com atividades de maior impacto e, depois, com bola.

A ideia é não apressar a volta. O craque está fora da Copa América, que será realizada entre junho e julho.