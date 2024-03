Zé Ivaldo admite erro e pede desculpas para torcida do Cruzeiro por expulsão

No último domingo, o Cruzeiro empatou sem gols com o Tombense, no Ipatingão, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O resultado foi visto como positivo já que o time chegou a jogar com dois a menos.

Aos 34 minutos da primeira etapa, Zé Ivaldo recebeu o vermelho por entrada forte, ao passo que Marlon, aos 41? do segundo tempo, foi embora mais cedo por reclamação. Por meio de comunicado no Instagram, o zagueiro admitiu o erro e pediu desculpas para torcida da Raposa.

"Fala, Nação Azul! Estou aqui pra me desculpar pela expulsão no jogo de ontem. Errei, prejudiquei nosso time, mas fiquei feliz com a entrega de todos os meus companheiros e vamos juntos buscar a vaga na final do estadual", começou.

"Voltei ao Cruzeiro pra entrar na história deste gigante e vou melhorar neste quesito. Vocês podem confiar. Agradeço o carinho de todos comigo, com minha família e sei que o melhor está por vir", completou.

Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Zé Ivaldo é um dos principais jogadores do time na atual temporada. Até o momento, foram oito jogos em 2024, com dois gols marcados, sendo um deles na vitória contra o Atlético-MG por 2 a 0, na Arena MRV.

Sem Zé Ivaldo, os comandados de Nicolás Larcamón enfrentam o Tombense às 16h30 (de Brasília) desse sábado, no Mineirão. Por ter uma campanha melhor, a Raposa tem a vantagem do empate no placar agregado.