Xavi sobre a partida do Barcelona contra o Napoli pela Liga dos Campeões: "Estamos preparados e motivados"

Antes do duelo contra o Napoli, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, o técnico Xavi destacou a importância da partida para o Barcelona durante entrevista coletiva na véspera do confronto decisivo.

"É a partida mais importante da temporada. É a Liga dos Campeões. Estamos preparados e motivados. A palavra é empolgação, é a Champions. Faz quatro anos que não chegamos nas quartas de final, então é uma oportunidade", disse o treinador.

Xavi falou sobre o adversário e destacou as características da equipe italiana. "Espero um Napoli valente. Que sai jogando desde lá atrás, que pressiona alto, que busca ter a bola. Um pouco parecido com o que nós buscamos fazer. Então vai ser uma partida aberta. Vai ser uma partida bonita para o espetáculo".

O ex-jogador fez questão de lembrar que, apesar das dificuldades na temporada, o elenco do Napoli é o atual campeão italiano. "É um equipe com muita qualidade individual, principalmente os três da frente com Politano, Osimhen e Kvaratskhelia".

Preparations for the ????????? ?????? ? pic.twitter.com/JoFOizzgue ? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2024

O treinador do Barcelona lamentou os desfalques do clube para a partida decisiva. "Não teremos Gavi, Balde e Ferrán. Pedri e Frenkie de Jong são baixas muito importantes".

Por fim, Xavi deixou um recado para o elenco catalão. "Amanhã, eu não sou importante, amanhã é o clube, a equipe, os jogadores. Estou muito contente com os jogadores. Sinto todo o apoio do vestiário, do clube. Amanhã é um dia para estarmos unidos, sem pensar em mim ou no outro, não. Amanhã é uma oportunidade. Vou dizer para eles não terem medo, o medo não traz nada. Amanhã é uma oportunidade muito grande para estar nas quartas de final, para estar entre as oito melhores equipes da Europa. Estamos entre os 16, amanhã é um passo à frente para estar entre os oito. Mas sem medo, sem medo de nada, faz quatro anos que não estamos nas quartas. Temos que tentar novamente, mas sem medo".

A partida contra o Napoli acontece nesta terça-feira, às 17 horas. A partida de ida acabou empatada em 1 a 1.