Veiga compartilha foto do dente arrumado após problema na vitória do Palmeiras contra o Botafogo-SP

Raphael Veiga, meia do Palmeiras, resolveu o problema do dente quebrado na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador compartilhou em seu story no Instagram a foto de seu dente consertado, mostrando o antes e depois.

O lance que deixou Veiga com um dos dentes quebrado aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 23 foi empurrado e teve o rosto acertado pelo cotovelo do lateral do Botafogo-SP, Walisson. Depois de levar a pior na dividida, ele mostrou ao árbitro da partida, João Vitor Gobi, o pedaço do dente que ficou quebrado.

Raphael Veiga resolveu o problema do dente quebrado contra o Botafogo-SP e compartilhou o resultado em seu perfil no Instagram (Foto: Reprodução)

Com oito vitórias e quatro empates, o Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B. Com 28 pontos, a equipe também se consolidou como a melhor campanha geral e terá o benefício de jogar em casa no mata-mata.

Nesta temporada, Raphael Veiga entrou em campo em nove partidas do Verdão, incluindo Paulistão e Supercopa do Brasil, todos como titular. Entre a sétima e a nona rodada, o jogador desfalcou a equipe devido a uma infecção ocular. Recuperado, voltou à equipe. Em 2024, Veiga tem seis gols marcados e é o vice-artilheiro do Alviverde.

O próximo compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira será neste sábado, contra a Ponte Preta, em jogo único doas quartas de final. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.