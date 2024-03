Vasco x Nova Iguaçu tem renda de mais de R$ 3 milhões, mas lucro bem abaixo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O empate em 1 a 1 entre Vasco e Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, gerou um lucro de R$ 586 mil para cada clube de uma renda de mais de R$ 3 milhões.

O que aconteceu

A partida teve o 2º maior público pagante de 2024 no futebol brasileiro. Foram 57.295 pagantes e 61.425 presentes no Maracanã. O recorde da temporada, até aqui, foi na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Madureira, com 60.292 pagantes.

A renda exata foi de R$ 3.067.184,00. Porém, foram descontados mais de R$ 826 mil de despesas operacionais, R$ 350 mil de aluguel do estádio, mais de R$ 297 mil de taxa da FERJ, R$ 103 mil em confecções de ingressos, R$ 110 mil em "contas de consumo", além de outras diversas taxas, como em seguros, bombeiros e etc.

O lucro líquido final foi de R$ 1.136.652,71. Tal resultado foi dividido em partes iguais para Vasco e Nova Iguaçu, o que gerou os R$ 586 mil para cada clube. O mando era do Cruzmaltino.

O Nova Iguaçu será o mandante no jogo da volta e ainda não definiu o local. A partida acontecerá neste domingo (17), às 16h, e a tendência é a de que o time da Baixada Fluminense mantenha o duelo para o Maracanã, apesar de ter uma proposta para transferi-lo ao Mané Garrincha, em Brasília.

Confira abaixo o borderô