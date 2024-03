Treinador que deu cabeçada em jogador é demitido na Itália

O técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, foi demitido hoje (11), um dia após acertar uma cabeçada em um jogador adversário no fim de uma partida do Campeonato Italiano.

D'aversa a capocciate con Henry.

Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX -- CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024

O que aconteceu

Roberto D'Aversa agrediu o atacante Thomas Henry, do Hellas Verona, ontem (10). No fim da partida, o atleta foi expulso e teria provocado os jogadores do Lecce antes de sair, irritando o treinador.

Mesmo fora de casa, o Hellas Verona venceu o jogo por 1 a 0 e ultrapassou o Lecce na classificação. A equipe deixou a zona de descenso e assumiu a 13ª colocação, com 26 pontos, contra 25 do Lecce, que é o 15º. O Frosinone, com 24 pontos, seria o primeiro rebaixado.

O treinador chegou ao Lecce no início da temporada 2023/24 e comandou o clube em 30 jogos. Ele conseguiu seis vitórias, dez empates e 14 derrotas.

Depois de um bom início de Campeonato Italiano, a briga contra o rebaixamento virou realidade. O Lecce ficou cinco rodadas invicto na competição, somando três vitórias no período. Depois, foram apenas duas vitórias em 24 jogos (somando a Copa da Itália).

Após os acontecimentos ocorridos no final do Lecce x Hellas Verona, anunciamos que o treinador D'Aversa foi demitido das suas funções. Agradecemos ao treinador e à comissão técnica pelo trabalho realizado.

Nota oficial do Lecce