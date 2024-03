Treinador do Benfica elogia Marcos Leonardo após estreia de titular com gol

No último domingo, Marcos Leonardo, ex-atacante do Santos, fez sua primeira partida como titular no Benfica e marcou um dos gols da vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Estoril. Durante entrevista coletiva após o duelo, o técnico Roger Schmidt rasgou elogios ao brasileiro.

"Estou muito feliz com o Marcos Leonardo, ele precisava do nível físico e técnico para jogar. Foi fantástico enquanto vinha dos reservas, marcou gols, mas estava abaixo no ponto de vista físico. Nos últimos treinos esteve melhor, por isso foi titular", disse.

"Penso que pode melhorar no sentido posicional, é um jogador muito inteligente nas movimentações, tem atitude e está motivado. Estou muito feliz por ele, porque marcou e isso é sempre bom para a moral, foi uma boa exibição", completou.

Em 12 jogos com a camisa do Benfica, sendo apenas um entre os 11 inicias, Marcos Leonardo já marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência.

Para contar com o jogador de 20 anos, o clube de Lisboa precisou desembolsar 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões na época) ao Santos, pela totalidade dos direitos econômicos do atleta. O Alvinegro Praiano terá direito a receber 10% do valor do lucro de uma futura venda.

O próximo compromisso de Marcos Leonardo com o Benfica será na quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), contra o Rangers, da Escócia, pela volta das oitavas de final da Liga Europa. O duelo de ida, no Estádio da Luz, terminou empatado em 2 a 2.