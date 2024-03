Time feminino do São Paulo inicia preparação para estreia na temporada

A equipe feminina do São Paulo iniciou nesta segunda-feira, no Complexo Social do MorumBIS, a preparação para a estreia na temporada. O Tricolor entra em campo no sábado, contra o Cruzeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), em Nova Lima-MG.

As atletas iniciaram a pré-temporada em janeiro mesmo sem jogos nos primeiros dois meses de 2024. Durante o período, o elenco trabalhou com foco na disputa do Campeonato Brasileiro, primeira competiçã0 da temporada.

O técnico Thiago Viana, juntamente de sua comissão, passaram às jogadoras atividades técnicas e táticas. Após isso, a equipe se reuniu para a apresentação de um vídeo visando o primeiro confronto de 2024.

As atletas voltam aos trabalhos nesta terça-feira, novamente no Complexo Social do MorumBIS, mesmo local dos treinamentos de quinta e sexta-feira. Na quarta-feira, excepcionalmente, o elenco treina no CT Laudo Natel, em Cotia.

O São Paulo busca voltar a conquistar títulos no futebol feminino, após um 2023 sem troféus. A última vez que a equipe se sagrou campeã foi em 2022, quando conquistou a Copa Ouro.