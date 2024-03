Técnico do Manchester City, Guardiola comenta reação de Kevin De Bruyne após substituição contra Liverpool

O Manchester City empatou com o Liverpool em 1 a 1 neste domingo, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. Um dos fatos que chamou a atenção na partida foi a reação de Kevin De Bruyne após ser substituído aos 25 minutos do segundo tempo. O belga se mostrou bastante indignado com a troca e o técnico Pep Guardiola comentou a atitude do meio-campista.

"Estou feliz em ver isso! Gosto que ele esteja chateado, isso é bom. Ele terá a chance de provar no próximo jogo o quanto eu estava errado", afirmou em entrevista pós-jogo para a Sky Sports. "Precisamos de um jogador que mantivesse a bola. Não se tratava de pressionar. Kovacic é ótimo nisso. Ficamos felizes com Kevin. Não é um problema, estamos bem", concluiu.

Na saída de campo, De Bruyne debateu com Guardiola e após alguns minutos o treinador espanhol foi flagrado explicando a alteração para o meia. O camisa 17 fez um grande jogo e deu a assistência do gol do Manchester City, marcado por Stones. Apesar disso, Pep quis manter a posse da bola no meio-campo e colocou o croata Kovacic na partida.

Além de falar sobre o desentendimento, o técnico também analisou o desempenho da equipe.

"Começamos muito bem, mas eles são uma equipe fantástica. Tivemos nossos momentos, eles tiveram os deles. No primeiro tempo tivemos mais ímpeto, criamos muitas chances. Depois que marcamos o pênalti, sofremos. Foi um bom jogo para quem assistiu", disse.

O City retorna a campo contra o Newcastle pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.