Suspeito de participar em briga de torcidas de Atlético e Cruzeiro é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu hoje (11) um mandado de prisão contra Marcos Vinícius Oliveira de Melo, torcedor suspeito de estar envolvido na briga entre torcidas de Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 2 de março, e que terminou com a morte de um cruzeirense.

O que aconteceu

Marcos Vinícius estava em liberdade condicional. Mas, na decisão a qual o UOL teve acesso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o suposto envolvimento na briga uma "causa suficiente para suspensão do benefício". Ele era considerado foragido desde a última semana.

O TJMG julgou que ele se envolveu em caso "semelhante ao crime pelo qual já fora condenado". Em 2013, Marcos Vinícius foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio ocorrido em 2010.

Ainda não há processo sobre a briga ou sentença condenatória sobre o novo caso.

Marcos Vinícius tem 35 anos e é membro da torcida Galoucura, uma das principais organizadas do Atlético-MG. Ele também era assessor do vereador César Gordin (Solidariedade), mas foi exonerado do cargo após a suspeita de envolvimento na briga.

O caso

Um torcedor do Cruzeiro morreu no dia 2 de março após briga entre membros da Galoucura e Máfia Azul. Segundo a PM, a briga aconteceu no bairro do Barreiro.

Outros torcedores do Cruzeiro foram baleados e ficaram feridos. O homem que morreu chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.

Dois suspeitos foram presos após intervenção da PM. Uma arma de fogo e um carro foram apreendidos no local.

As torcidas organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro foram banidas temporariamente pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O MP puniu as organizadas de frequentar estádios em todo o Brasil e seus entornos, respeitando um raio de cinco mil metros, em dias de jogo por dois anos.

A Galoucura foi banida até 4 de março de 2026. A organizada do Atlético-MG retornava de uma suspensão de um ano, seguida de outra de três meses, em 2022 e 2023. Já a Máfia Azul está banida até 15 de março de 2028, pois já cumpre outra punição que previa seu banimento até março de 2026.