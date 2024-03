Suderj homenageia Vasco por 100 anos da Resposta Histórica

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) homenageou o Vasco pelos 100 anos da chamada "Resposta Histórica", que serão completados no dia 7 de abril.

O que aconteceu

O presidente da Suderj, Renato de Paula, entregou uma placa ao presidente do Vasco, Pedrinho. O dirigente e ídolo do clube enalteceu o histórico inclusivo do Cruzmaltino:

Desde cedo a gente aprende aqui que o Vasco é um clube inclusivo, de todos. E isso é motivo de muito orgulho para nós vascaínos. Agradeço a homenagem da Suderj, uma entidade tão comprometida com o futuro do esporte

Pedrinho, presidente do Vasco

O presidente da Suderj falou sobre a importância do combate ao racismo. Ele também destacou o protagonismo do negro no futebol:

Renato de Paula, presidente da Suderj

O que foi a Resposta Histórica?

Na época o Vasco, que havia sido campeão carioca de 1923, foi condicionado a participar da nova associação de futebol (AMEA) - fundada por clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense, América e Bangu - somente se excluísse de seu elenco 12 jogadores.

O argumento era o de se ter maior controle sobre "a moral no esporte" e de se defender um futebol que fosse puramente amador. Um dos critérios para a exclusão baseou-se no analfabetismo e nas condições e natureza das profissões dos jogadores vascaínos. "Curiosamente", os 12 atletas eram negros ou brancos de origem humilde.

Foi então que José Augusto Prestes informou em ofício que o Vasco estava desistindo de participar da associação por não concordar com as determinações, fazendo com que o Cruzmaltino disputasse uma liga alternativa, ato que seria considerado histórico anos depois.