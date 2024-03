Sérgio Conceição, técnico do Porto, classifica duelo contra o Arsenal como "muitíssimo difícil"

Nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), o Porto visita o Arsenal pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. A equipe de Sérgio Conceição defende um resultado positivo de 1 a 0, conquistado no Estádio do Dragão, com gol do brasileiro Galeno. O treinador português ponderou sobre o duelo decisivo e projetou um Porto sem medo, mas respeitando o adversário.

"Sabemos que é uma tarefa muitíssimo difícil. Estamos a falar da segunda equipe com maior valor de mercado na Liga dos Campeões, e nós somos a equipe com menos valor. Temos que olhar para aquilo que é a nossa equipe, olhando para a muitíssima qualidade do Arsenal, que percebe todos os momentos do jogo, e faz uma pressão constante. Olhamos para isso com respeito, não com qualquer tipo de medo. Estamos aqui sem medo para disputar e vencer o jogo", pontuou o treinador.

O Porto nunca venceu em solo inglês por competições europeias. Mesmo garantindo a classificação com apenas um empate, Sérgio Conceição relembrou o jogo diante do Manchester City, na Inglaterra, em que os portugueses abriram placar, porém desperdiçaram um pênalti e viram o City vencer a partida por 3 a 1.

"Os jogos são todos diferentes. O Arsenal está no melhor campeonato do mundo, estão habituados a uma intensidade e nível que é muito superior a todos os adversários. Nós percebemos isso. Somos sempre competitivos e amanhã com certeza que o vamos ser. Lembro-me do jogo contra o City, tivemos oportunidade de fazer o 2 a 0 e depois houve um pênalti, com o jogo virando dessa forma. Os jogos têm histórias diferentes, amanhã outras dificuldades aparecerão", relatou.

Questionado sobre os mais novos do elenco, Sérgio Conceição destacou a pressão de atuar em jogos deste nível, todavia elogiou a partida de ida dos jovens.

"Estamos preocupados com as diferentes dinâmicas do Arsenal, isso é que é interessante. O Francisco (Conceição) faz parte de um grupo jovem de trabalho que temos, só o Pepe é que nos faz equilibrar. Talvez sejamos a equipa com média de idades mais baixa destas oitavas. Temos um grupo jovem, de qualidade, e que é uma maravilha para eles representarem um clube histórico como o Porto. Mas depois há o outro lado, o da pressão, e eles têm de evoluir a ganhar. O padrão não é o que fizemos contra o Arsenal em casa, mas os jogadores jovens encaixaram isso na perfeição e fizeram um jogo sublime e fantástico", concluiu.