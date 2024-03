Santos tem quarta semana livre seguida para se preparar visando duelo contra Portuguesa

Para o duelo contra a Portuguesa, o Santos terá a sua quarta semana livre seguida para trabalhar. O Peixe tem a vantagem de decidir a vaga à próxima fase do Paulistão em casa.

Com 25 pontos, o Alvinegro Praiano terminou na liderança do Grupo A e na segunda classificação geral. O time de Carille garantiu por meio da pontuação o direito de jogar uma eventual semifinal como mandante.

De acordo com o regulamento, o Santos, ainda, pode disputar a volta da grande decisão em casa, já que a pontuação da primeira fase é somada às das quartas e semifinais. Além do Peixe, Palmeiras (28), São Paulo (22), Novorizontino (22), RB Bragantino (21), Inter de Limeira (17), Ponte Preta (17) e Portuguesa (10) estão vivos no torneio.

TUDO DEFINIDO!

Os detalhes do duelo contra a Portuguesa ainda não foram definidos, bem como onde o embate será realizado. A tendência é que a Vila Belmiro receba a partida.

O Alvinegro Praiano voltou ao mata-mata do Paulistão após três temporadas consecutivas sem passar. O Santos quer voltar a levantar a taça, algo que não acontece desde 2016.