Santos se reapresenta e inicia preparação para quartas de final do Paulistão

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira após ganhar um descanso no domingo. O clube se prepara para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Peixe avançou como líder do Grupo A, com 25 pontos, e terá pela frente a Portuguesa, em casa. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data, horário e local do embate.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille volta a contar com o lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca. Ambos foram preservados da vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, no sábado, pois estavam pendurados. Agora, os cartões foram zerados.

O comandante também deve ter Giuliano à disposição. O meia não joga desde o final de janeiro, devido a uma contusão na panturrilha, e voltou a ficar no banco de reservas no último jogo.

Carille terá a semana livre para preparar o time para as quartas de final do Estadual. O elenco do Santos volta aos treinos nesta terça-feira.

Veja a programação dos próximos dias:

Segunda-feira (11)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (12)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (13)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (14)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (15)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.