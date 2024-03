Rony ultrapassa Paulo Nunes em artilharia histórica do Palmeiras

O atacante Rony teve uma noite para guardar na memória no último sábado (9). Após uma sequência de seis jogos sem marcar, o jogador balançou as redes para fazer o gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na Arena Barueri, pela 12ª e última rodada do Estadual.

Com o tento marcado no sábado, o camisa 10 chegou aos 63 gols com a camisa do Verdão e ultrapassou Paulo Nunes no ranking de maiores artilheiros da história do clube. O ídolo alviverde foi às redes 62 vezes nas duas temporadas em que atuou na equipe paulista.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e disputou 225 jogos. Do outro lado, o "Diabo Loiro" jogou pelo Verdão entre 1998 e 1999 e atuou em 133 partidas, conquistando uma Copa do Brasil (1998), uma Copa Mercosul (1998) e uma Libertadores (1999).

Assim, Rony pulou da 41ª posição para a 38ª colocação na artilharia histórica do clube e igualou a marca de outros três jogadores: Romeiro, Mirandinha e Neyblanco. O trio também marcou 63 gols defendendo as cores verde e branco.

Agora, o camisa 10 vai em busca de subir ainda mais posições no ranking de maiores artilheiros do Palmeiras. Se mantiver o ritmo de jogos deste início de temporada, pode ultrapassar ainda este ano Nardo, Luizão e Oséas - os três possuem 65 gols - e, ainda, Willian Bigode (66) e Rivaldo (69).

Foi graças ao gol de Rony, inclusive, que o Palmeiras terminou o Paulistão na liderança geral isolada. O Verdão fechou a primeira fase invicto e com a melhor campanha pelo terceiro ano consecutivo, com 28 pontos - três acima do rival Santos, que também venceu na rodada.

O gol contra o Botafogo-SP foi o terceiro de Rony na atual temporada. O primeiro foi contra a Inter de Limeira e deu a vitória ao Palmeiras, visto que o duelo estava empatado por 2 a 2. Já o segundo saiu contra o Ituano e ampliou a vantagem alviverde no placar, confirmando o triunfo por 2 a 0.

Até aqui, o camisa 10 foi utilizado por Abel Ferreira em 12 dos 13 jogos disputados pelo time neste 2024. A única vez em que não esteve em campo foi contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Estadual. Assim, Rony segue sendo peça importante para o treinador português, seja como titular ou saindo do banco de reservas.

Agora, o Palmeiras de Rony terá pela frente a Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão para seguir em busca do tricampeonato estadual - marca que não é atingida pelo clube há 90 anos.

