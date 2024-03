Rojas cobra R$ 40 milhões do Corinthians na Fifa; entenda imbróglio

O meia Matías Rojas foi à Fifa para cobrar R$ 40 milhões do Corinthians, valores que o jogador teria a receber até o final de seu contrato no Parque São Jorge. As partes, até o momento, não chegaram a um acordo amigável de rescisão.

O Corinthians deve a Rojas cerca de R$ 8 milhões, valores ligados a direitos de imagem atrasados. A gestão de Duilio Monteiro Alves fechou o ano devendo R$ 5 milhões ao atleta, o que já gerou insatisfação no atleta.

A diretoria anterior pretendia pagar esse valor em dezembro, com o dinheiro do acordo com a Brax, empresa do ramo publicitário e que gerencia as placas que exibem marcas nas margens do campo da Neo Química Arena. Porém, o presidente Augusto Melo pediu para a quantia do trato ser postergada para 2024 e não houve resolução.

Ciente da insatisfação de Rojas, Augusto e companhia selaram um novo acordo de parcelamento com o paraguaio, para resolver essas pendências. A diferença é que ficou acordado, via cláusula, que Rojas poderia deixar o clube em caso de novo atraso de pagamento, o que acabou se concretizando.

Somando a dívida da gestão de Duilio com a de Augusto, o valor chega a R$ 8 milhões. Rojas pede R$ 40 milhões na Fifa pois esse valor engloba tudo que o jogador teria a receber até o final de seu contrato.

O Timão anunciou que o vínculo do meia era válido até junho de 2026, mas o registro da Federação Paulista de Futebol (FPF) consta que seu contrato vai até julho de 2027.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, quando Rojas chegou ao Corinthians, ficou definido que o atleta receberia R$ 950 mil mensais, que seriam a soma de salário com direito de imagem. Esse valor está em CLT e nunca atrasou.

O que o clube não pagou em dia foi a parcela trimestral de luvas, que está nomeado no contrato como direito de imagem. Essa valor é pago ao atleta pela assinatura do vínculo.

Rojas também levou o caso à FIfa pois precisa de uma liminar para ele ser transferido a outro clube. O jogador tem negociações avançadas com o Inter Miami, da MLS, e quer prosseguir com sua carreira.

O desfecho do processo na entidade máxima do futebol mundial pode levar meses. Até lá, o Timão espera se acertar com o estafe do jogador de 28 anos.

Conversando com especialistas, a Gazeta Esportiva apurou que, na prática, a Fifa analisa situações e adota critérios, como o período que o jogador defendeu o clube e quanto tempo de contrato restaria para o final do vínculo. Normalmente, para não causar enriquecimento ilícito, a entidade reduz o valor a ser pago ao atleta. Ou seja, o Timão muito provavelmente pagaria menos que os R$ 40 milhões que Rojas pede.

Caso punido pela Fifa, o Corinthians pode ficar impedido de registrar novos jogadores até acertar sua pendência com Rojas.