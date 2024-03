Richarlison revela ser torcedor do Vasco e diz ver jogos na Inglaterra

Imagem: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Richarlison revelou que tem o Vasco entre os clubes preferidos para defender no Brasil, caso volte da Europa.

O que aconteceu

O atacante do Tottenham e da seleção revelou que sua família toda é vascaína, mas também tem carinho por Fluminense e América-MG, times pelos quais atuou no Brasil.

"Pode ser dois? Fluminense ou Vasco. Minha família toda é vascaína, sou tricolor porque joguei lá, mas sou vascaíno. Essa é a primeira vez que falo meu time lá no Brasil. São esses dois times e o América-MG também", pontuou isso em entrevista ao canal 'Desimpedidos'.

Richarlison disse que acompanha os jogos do Vasco, que, nos dias de semana, acontecem de madrugada na Inglaterra. "Chego no CT cansadão, às vezes com raiva", completou.

Richarlison foi revelado pelo América-MG em 2015 e se transferiu para o Fluminense no ano seguinte, onde se destacou com 19 gols em 67 jogos.

Na sequência, o atacante foi para a Inglaterra, passando por Watford e Everton antes de chegar ao Tottenham em 2022, onde tem 11 gols e três assistências em 25 partidas na atual temporada.

O jogador disputou a Copa do Mundo de 2022 e está na primeira lista convocada pelo técnico Dorival Júnior para participar de amistosos contra Inglaterra e Espanha em 2024.