Veiga conserta o dente quebrado em jogo do Palmeiras e exibe sorriso

Nas redes sociais, o meia Raphael Veiga compartilhou o novo sorriso após quebrar o dente no jogo entre Palmeiras e Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Sem um pedaço do dente, Veiga foi ao dentista e corrigiu o problema. Ao lado do odontologista, o jogador ficou bastante satisfeito com o conserto realizado.

Em post nas redes sociais, Raphael Veiga mostrou o resultado aos torcedores e ficou liberado para sorrir novamente. O dente quebrado do meia viralizou e rendeu brincadeiras entre os jogadores.

Raphael Veiga consertou o dente.



Divulgação pic.twitter.com/IchKxZDFt4 -- Planeta do Futebol (@futebol_info) March 12, 2024

O lance

Veiga levou uma pancada no rosto aos 36 minutos do primeiro tempo. O lance aconteceu na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

Em uma dividida com Wallison, o jogador caiu e ao verificar o que tinha acontecido, percebeu que faltava um pedaço do dente.

Apesar de estar com um pedaço faltando, Raphael Veiga participou do restante da partida. Ele teve duas finalizações, mas não balançou a rede.