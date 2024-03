Ramón Díaz garante Vasco na final do Carioca e se diz "orgulhoso" do time

O Vasco mais uma vez não teve uma boa atuação e ficou no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. Apesar do resutado, o técnico Ramón Díaz afirmou estar orgulhoso de sua equipe, garantindo que ela se classificará para a final do Campeonato Carioca.

"Estou muito orgulhoso da equipe e os torcedores também têm que estar orgulhosos. Por uma razão muito simples e fácil. Primeiro que jogamos há três dias uma partida importante onde necessitamos da classificação. Passamos com sofrimento. O Nova Iguaçu teve a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora, já que eles vão jogar contra o Internacional e nós vamos preparar tudo para o domingo. O Vasco vai chegar à final porque tem espírito e compromisso. É o espírito de sair perdendo e se recuperar", disse.

Ramón Díaz surpreendeu na escalação, optando pelo recém-chegado Clayton no time titular. Mesmo faltando entrosamento ao atacante, o treinador elogiou seu desempenho no duelo com o Nova Iguaçu.

"Tem dinâmica, muita experiência e gol. Fez três ou quatro chutes que poderiam ter resultado em gols. Necessitava dele e coloquei para jogar. Quase não treinou, mas aqui é assim. O Vasco é um grande clube. Gosto muito dele", declarou.

O Vasco terá a semana livre para trabalhar visando o duelo da volta contra o Nova Iguaçu. O Cruzmaltino terá que vencer no próximo domingo, no Maracanã, para chegar à final.